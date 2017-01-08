Anche Antognoni fa gli auguri a Mutu: "Sei ancora un ragazzo"

Adrian Mutu, 143 presenze e 69 gol con la Fiorentina, compie oggi 38 anni

Anche Giancarlo Antognoni ha colto l'occasione per augurare un buon compleanno all'ex attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu. Il rumeno infatti, 143 presenze e 69 gol con la maglia della Fiorentina dal 2006 al 2011, compie oggi 38 anni. Questo il messaggio di auguri che i due grandi numeri 10 si sono scambiati sui rispettivi profili Facebook:

"Tanti auguri Adrian, sei ancora un ragazzo... Un abbraccio. Giancarlo"