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Anche Antognoni fa gli auguri a Mutu: "Sei ancora un ragazzo"

Adrian Mutu, 143 presenze e 69 gol con la Fiorentina, compie oggi 38 anni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2017 19:47
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Anche Giancarlo Antognoni ha colto l'occasione per augurare un buon compleanno all'ex attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu. Il rumeno infatti, 143 presenze e 69 gol con la maglia della Fiorentina dal 2006 al 2011, compie oggi 38 anni. Questo il messaggio di auguri che i due grandi numeri 10 si sono scambiati sui rispettivi profili Facebook:

"Tanti auguri Adrian, sei ancora un ragazzo... Un abbraccio. Giancarlo"

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