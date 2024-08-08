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Amrabat si sente ancora un giocatore dello United, regala la maglia del Manchester e si fotografa

Ennesimo indizio social sulla volontà del centrocampista marocchino: si fotografa mentre regala la sua maglia dei Red Devils

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2024 16:58
Amrabat si sente ancora un giocatore dello United, regala la maglia del Manchester e si fotografa -
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Sofyan Amrabat è tornato a Firenze in attesa di conoscere il suo futuro. Nel frattempo, il centrocampista marocchino, considerato fuori dal progetto Fiorentina, dissemina sui social vari indizi che pongono in evidenza quella che è fondamentalmente la sua volontà mai nascosta: quella di tornare al Manchester United. Dopo l'allenamento in palestra con i pantaloncini dei Red Devils in bella mostra, il calciatore marocchino ha pubblicato una storia che lo ritrae in un concessionario Lamborghini, nel mentre regala la sua maglia in tinta rossa. Messaggi piuttosto da cui si evince il suo attaccamento alla maglia dello United.

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Di Marzio: “Dialoghi in corso tra Fiorentina e De Gea. Dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione”

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