Amrabat, il mal di schiena è passato, in campo con il Marocco. Dopo la sosta, va presa per mano la Fiorentina

Sofyan Amrabat ha definitivamente smaltito il mal di schiena. Un problema che si era riacutizzato già nelle sfide contro Benevento e Milan. Il futuro del marocchino in maglia viola dovrà essere diverso, tante erano le aspettative su di lui. Commisso e i tifosi della Fiorentina sicuramente sono in credito nei suoi confronti, dopo la sosta dovrà riprese in mano la Fiorentina e non far rimpiangere il suo acquisto, non proprio economico. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

