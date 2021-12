Amrabat all’addio ma la Fiorentina non svende. Ora la Coppa D’Africa, Torino alla finestra

Sofyan Amrabat è il grande colpo che la Fiorentina ha messo a segno nel gennaio del 2020, strappandolo così in anticipo alle diverse pretendenti, tra cui il Napoli. È arrivato a Firenze nel giugno dello stesso anno, dopo aver incantato il Presidente viola Rocco Commisso durante Fiorentina-Hellas Verona. Nella squadra gigliata però non ha mai reso. Il motivo? Forse il ruolo nel quale è stato impiegato (come regista), né con Iachini, né con Prandelli. Ora, quel ruolo, è in mano a Torreira, un “maestro della regia” che sta facendo girare a meraviglia il centrocampo della squadra di Italiano. Il sistema di gioco che l’ex mister dello Spezia utilizza non si sposa molto bene con le caratteristiche del marocchino.

Amrabat nel Verona di Juric giocava insieme a Veloso ed era devastante nella progressione verticale. Italiano pertanto, può fare a meno di un giocatore come lui, che ha trovato davvero poco spazio alla Fiorentina. Quest’anno ha giocato soltanto una gara da titolare, 10 le gare da subentrato, ha giocato dunque una media di 20′ a partita. La Fiorentina però non può lasciarlo andare per una bassa cifra dopo l’investimento fatto nel 2020. Ora andrà in Coppa D’Africa a gennaio, per giocare con il suo Marocco. Juric sogna di riabbracciarlo al Torino, visto che è tra i giocatori con le valigie pronte.

LEGGI ANCHE, PRES. POLONIA: “SOUSA INCOERENTE E IRRESPONSABILE, VUOLE LA RESCISSIONE MA GLIEL’HO NEGATA”