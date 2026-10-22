Amoruso: "Vanoli credeva di aver risolto già i problemi, ma questa squadra è ancora in difficoltà"

L'ex difensore ha detto il suo pensiero sul tecnico viola

Il momento della Fiorentina è delicato e l'imminente sfida di San Siro contro l'Inter mette i viola di fronte a un banco di prova dall'altissimo coefficiente di difficoltà. Sull'analisi del momento della squadra e sulle prospettive per la gara a Milano si è espresso Lorenzo Amoruso, tracciando un quadro realista ma privo di rassegnazione.

"Inter al livello delle big d'Europa, ma persa per persa me la gioco"

Secondo Amoruso, il divario sulla carta è evidente:

"L'Inter è la squadra più forte d'Italia, a un livello tale da potersela giocare e battere avversari come Real Madrid o Arsenal grazie a un attacco devastante. La Fiorentina, di contro, ha una difesa che al momento fa acqua da tutte le parti. Sembrerebbe un esito scontato, ma il calcio non è una scienza esatta."

Ed è proprio da questa premessa che nasce lo spirito con cui affrontare la trasferta milanese:

"Andrei a San Siro per giocarmela senza farmi troppi problemi: la sconfitta ci può stare e non sarebbe nulla di fuori dal normale. Ma proprio perché 'persa per persa', vale la pena tentare. Su un palcoscenico del genere i giovani calciatori viola potrebbero persino esaltarsi."

"Fiorentina senza identità: squadra sopravvalutata e priva di leader"

L'analisi di Amoruso si fa poi spietata sull'attuale stato di forma e sulla costruzione della rosa viola:

"Per il momento la Fiorentina non è una squadra, non ha dimostrato niente: non siamo né carne né pesce. Non siamo un gruppo forte capace di garantire il gol, né una squadra in grado di chiudersi e resistere alle folate dell'Inter. C'è tantissimo da lavorare e non sarà certo questa gara a definire il reale valore della Fiorentina, ma portar via un risultato positivo da San Siro darebbe risvolti psicologici enormi."

Le responsabilità, secondo l'ex difensore, partono da lontano e coinvolgono anche la gestione tecnica:

"La rosa è stata nettamente sopravvalutata e molti acquisti sono stati pompati oltre il loro reale valore. Manca l'esperienza, mancano i leader capaci di trascinare il gruppo nei momenti bui. Anche Vanoli ha sopravvalutato il materiale a disposizione, credendo di aver risolto i problemi già dopo la prima settimana. La realtà è che le criticità sono le stesse della scorsa stagione, quando si è rischiato di retrocedere. Vedo una squadra che corre, ma manca la 'cattiveria' e la fame di fare gol."

La difesa di De Gea: "Il problema sono i centrali e la mancanza di personalità"

Infine, Amoruso spezza una lancia a favore del portiere spagnolo, spostando la lente dell'attenzione sul vero punto debole della squadra: