Radio Amoruso pizzica Mastantuono: "Deve determinare di più in avanti e crescere nelle scelte da fare"

Il commento di Lorenzo Amoruso sull'attitudine in campo dell'esterno argentino chiamato a dover ripiegare in fase difensiva

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Pentasport, in onda su Radio Bruno, per analizzare il momento della Fiorentina dopo la sosta. L'ex difensore viola si è soffermato soprattutto sulle difficoltà della squadra nella gestione delle diverse fasi di gioco e sulla crescita ancora attesa da alcuni giovani.

"Ormai è una prerogativa di tanti giocatori ripiegare. Nel momento in cui un terzino si sgancia crea superiorità numerica che può diventare decisiva per gli avversari. Qualcuno deve sacrificarsi. Non sono sorpreso da questo, ma dalla poca determinazione nel determinare davanti. Deve sfruttare le caratteristiche dei compagni che possono lanciarti, farti assist. Deve crescere sulle scelte nei vari momenti"

L'ex viola ha poi evidenziato alcune delle incognite legate alla costruzione della rosa, soffermandosi in particolare sul percorso di maturazione di Mastantuono e Njie:

"La squadra è stata costruita con un punto interrogativo: ci si aspettava la maturazione anticipata di qualche giocatore che ancora non è arrivata. Mastantuono così come Njie possono diventare devastanti, devono crescere. Il loro modo di interpretare la fase difensiva non deve cambiare. Questa squadra sulle palle lunghe e negli spazi va in difficoltà perché non riescono a tenere una linea di conduzione".