Amoruso: "La Fiorentina può lottare per lo Scudetto, non dobbiamo porci limiti in questa stagione"

L'ex difensore di Fiorentina e Rangers Glasgow ha commentato il futuro del gruppo di Palladino in questa stagione

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha commentato a Supernews il futuro della squadra di Palladino e gli obbiettivi che si potrà prefissare: "Palladino sta facendo benissimo in tutto perché non ha fenomeni in rosa e sta portando il gruppo in alto in classifica. La Fiorentina è una squadra che ha l'impronta di Palladino e lo si vede ogni volta che gioca, ha coraggio e voglia di fare bene per questo per me la Fiorentina lotta per lo Scudetto. Non dobbiamo porci limiti, dobbiamo continuare a fare questo perché concentrarsi solo sul campionato sarebbe un errore, la Conference deve essere un obbiettivo di pari valore perché abbiamo la squadra per affrontare un calendario fitto con molti impegni. Non starei qui a lasciare da parte delle cose come successo con la Coppa Italia. La partita con l'Empoli è stata un fallimento perché ti ha portato fuori dalla Coppa in cui ci tieni a fare sempre bella figura, ma quella partita lì è stata vissuta in modo diverso. La Fiorentina non era mentalmente pronta, lo capisco era sotto shock."

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