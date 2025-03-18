Amoruso: "Gudmundsson non è come Beltran, fa la differenza. Solo in 4 conoscevano la coreografia"

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola degli anni 90, ha parlato a Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina dopo la vittoria contro la Juventus, queste le sue parole:"La squadra, anche nel...

Lorenzo Amoruso, ex difensore viola degli anni 90, ha parlato a Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina dopo la vittoria contro la Juventus, queste le sue parole:

"La squadra, anche nel secondo tempo, ha mostrato la volontà di lottare, sebbene senza esprimere un gioco particolarmente spettacolare. Di solito, nella ripresa si faticava di più, ma stavolta non ricordo parate significative di De Gea e ho notato che due-tre giocatori hanno iniziato a emergere. Gudmundsson, ad esempio, deve essere sempre titolare: spero che il percorso di crescita della squadra non si fermi qui. Contro il Panathinaikos, che era nettamente inferiore, bisognava vincere e farlo in modo convincente. Con la Juve siamo stati bravi a compattarci centralmente, a differenza della gara d’andata. Ho visto una squadra con voglia di lottare, ma c’è il problema che mancano ancora 9 giornate alla fine. Contro il Celje sarà fondamentale approcciare bene la partita e indirizzare subito il risultato.

Non ho mai capito fino in fondo la situazione di Gudmundsson: ora è in una condizione fisica eccezionale, nonostante abbia avuto alcuni infortuni. A differenza di Beltran, non ha molti compiti difensivi, ma ha un grande senso del gol e capacità creative. Adesso serve continuità, anche perché siamo comunque ottavi in classifica. Comuzzo? Essere il centrale di una difesa a tre è complicato, poiché sei tu a dettare i tempi in uscita. Non mi sembra ancora uno che comunichi molto con i compagni o che gesticoli per guidare il reparto. Dodò a destra è instancabile e, per fortuna, non è impegnato con la Nazionale. Cataldi ha cominciato a giocare bene, e i due attaccanti davanti lottano, si cercano e si trovano.

Per quanto riguarda la coreografia della curva Fiesole contro la Juventus, ho saputo che solo quattro persone conoscevano il suo contenuto. Se l’avessero saputo in questura, probabilmente non avrebbero mai dato il via libera. Sembra che inizialmente fosse stato proposto qualcosa di diverso."