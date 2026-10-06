Amoruso: "Fagioli è diventato fondamentale per la Nazionale, difficilmente Mancini ci rinuncerà"

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex difensore e opinionista Lorenzo Amoruso ha analizzato il momento in casa Fiorentina, soffermandosi sulla crescita di Nicolò Fagioli e sulle insidie che attendono i viola al rientro dalla sosta di campionato.

Intervenendo sul percorso di Nicolò Fagioli con la Nazionale italiana, Amoruso ha sottolineato come il centrocampista abbia saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano a suon di prestazioni:

«La Nazionale è un cantiere aperto e quindi ci sono tanti esperimenti, ma non si può esagerare: dopo la bruttissima figura col Belgio si sono viste due partite dove hai fatto molto bene. Fagioli c'era arrivato già in Nazionale, senza brillare e con tutte le problematiche del caso: le prestazioni con la Fiorentina, almeno fino all'anno scorso, non lo hanno neanche aiutato se non per la seconda metà di stagione. Adesso si è conquistato la maglia azzurra sul campo, starà a lui tenersela: ha fatto capire di essere un giocatore importante, ha fatto molto bene sinora, e già da sabato prossimo servirà a pieno regime perché a Genova sarà una partita molto complicata».