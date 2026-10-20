Amoruso distrugge Mastantuono: "Troppo egoista, ha perso 18 palloni in due partite e non fa nulla"

L'ex difensore viola ha criticato fortemente il giocatore argentino

A Radio Bruno è intervenuto Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: "Vanoli ha sopravvalutato questa squadra, invece questa formazione non è pronta e lui credeva di ripartire da quelli che avevano salvato la Fiorentina, ma non sta accadendo. La Fiorentina è composta da 11 giocatori che non giocano insieme e che non sono un gruppo ancora."

Su Mastantuono: "Lui è troppo egoista, si gioca per far esaltare lui che è il colpo del mercato, ma in due partite ha perso 18 palloni e non ha creato nulla di pericoloso."

Su Ndour: "Se vuole crescere, deve cominciare a prendersi delle responsabilità perché il compitino non basta più. Sei alto 1.90 e devi vincere i contrasti con forza. Ti voglio vedere svettare di testa e far paura agli avversari altroché."

Sulla difesa: "Il primo gol è evitabile perché i difensori non hanno parlato tra loro, sul secondo vedo Paz che salta da solo e loro lo guardano tranquilli. Non esiste, abbiamo preso 17 gol in 7 gare e sono quasi tutti evitabili."