AMIAMOLA.... LO MERITA! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

Cari tifosi viola,la sconfitta di Roma ci ha fatto male a tutti ma questa squadra per atteggiamento e professionalità merita di essere coccolata nella sua crescita. Stefano Pioli è un uomo tutto di un...

Cari tifosi viola,

la sconfitta di Roma ci ha fatto male a tutti ma questa squadra per atteggiamento e professionalità merita di essere coccolata nella sua crescita. Stefano Pioli è un uomo tutto di un pezzo, da quel 4 marzo è al timone di questo gruppo, potrà sbagliare qualche mossa o sostituzione ma tanta è la passione con la quale difende i colori viola che mi sento di stargli vicino. Riposate le asce negli armadi e tiriamo fuori le bandiere dalle terrazze, questa squadra onora Firenze ovunque. E per questo motivo: AMIAMOLA!!!

Leonardo Vonci