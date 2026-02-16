Ambrosini attacca Parisi: “Quello che fa è cercare di fregare l’arbitro, non si può fare. Va punito”

Ieri durante la trasmissione Fuoriclasse di DAZN Massimo Ambrosini ha parlato anche della sceneggiata che ha fatto Parisi contro il Como, queste le sue parole riportate da FCinter1908

Non c’è, qui non stiamo parlando, qui stiamo parlando di sport e di valori dello sport. Qui non stiamo parlando di come

Fiorentina, Inter, Juve. Però quello che ha fatto Parisi è cercare di fregare. Non si può fare, non è tollerabile che uno cerchi di trarre in inganno in maniera così palese pensando di scappare.

Non va bene, è una cosa che nulla contro la Fiorentina, nulla contro il Como. Ma questa roba qui è una cosa che non si può fare, non può passare così. Perché se l’arbitro ci fosse cascato e avesse espulso il povero giocatore del Como, adesso se la ride giustamente la prende a ridere. Va punito. Uno che fa una cosa leggera deve essere punito. Perché la punizione poi la prossima volta, è la legge più semplice del mondo, la punizione funge da deterrente per chi in futuro vuole provare a fare una roba del genere.