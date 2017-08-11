Amavi: "La Fiorentina mi ha chiamato per convincermi mostrandomi il progetto ma ho scelto il Marsiglia"

Mi ha chiamato anche Veretout per cercare di farmi scegliere Firenze" così il neo acquisto del Marsiglia il terzino Jordan Amavi

Jordan Amavi, fresco nuovo terzino del Marsiglia, ha svelato un interessante retroscena relativo all'interessamento dei viola: "L'interesse della Fiorentina era molto concreto. Mi hanno chiamato e presentato il progetto e poi c'erano giocatori che conosco molto bene come Veretout ed Eysseric. Vereout ha anche provato a convincermi di scegliere Firenze, ma ho scelto il Marsiglia".

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