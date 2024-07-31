Amatucci si presenta alla Salernitana: "Qui grazie a Ranieri e Pierozzi. Pronto a dare tutto"

Lorenzo Amatucci è un nuovo giocatore della Salernitana. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "Non vedevo l’ora di arrivare. Ho scelto Salerno per...

Lorenzo Amatucci è un nuovo giocatore della Salernitana. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "Non vedevo l’ora di arrivare. Ho scelto Salerno perché è una piazza che vive di calcio con una passione molto calorosa. Sono pronto a dare tutto per questa maglia e non vedo l’ora di iniziare, giocare davanti ai nostri tifosi e dimostrare il mio valore. Per fare bene in Serie B serve tanta personalità, ma soprattutto bisogna essere una squadra forte e coesa. Prima di venire, ho parlato con Ranieri e Pierozzi, che mi hanno detto tante cose belle su Salerno. È una piazza differente dalle altre, con un grande tifo, e non vedo l’ora di segnare ed esultare sotto la curva. L’emozione più grande della mia carriera finora è stata vincere l’Europeo Under 19 con la nazionale, un’esperienza indescrivibile. Nella mia carriera ho giocato sia come mezzala che come regista, il mio ruolo preferito. Se non fossi diventato calciatore, sarei stato un archeologo perché mi piace molto la storia. L’anno scorso mi chiamavano 'El Niño' perché ho la faccia da bambino, ma in campo sono tutt’altro. Ai tifosi dico che daremo tutto per questa maglia e cercheremo di fare il meglio possibile".

TMW CONFERMA: “FIORENTINA HA ACCORDO CON IL VENEZIA E TESSMANN. PENDONO LE COMMISSIONI CON GLI AGENTI”

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