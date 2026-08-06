Amatucci: "Mi sarebbe piaciuto restare. La Fiorentina con questo mercato può fare grandi cose"

"Un giocatore che mi ha sempre impressionato? Dico Nicolò Fagioli"

Questa sera la Fiorentina sarà impegnata al Viola Park in un'amichevole contro il Deportivo La Coruña, formazione nella quale milita anche Lorenzo Amatucci, centrocampista cresciuto nel vivaio viola.

Intervistato da TMW, Amatucci ha raccontato le emozioni che proverà nel tornare a Firenze: «Sarà davvero speciale. Mi sarebbe piaciuto restare alla Fiorentina, perché Firenze è casa mia. Sono cresciuto lì, la mia famiglia e i miei amici vivono ancora in città e il legame con questi colori è fortissimo. Nel calcio, però, non sempre le cose vanno come si desidera. Bisogna sapersi adattare e guardare avanti: non ho alcuno spirito di rivalsa, sono felice del percorso che sto facendo e penso soltanto al presente».

Ripensando ai momenti più significativi vissuti in maglia viola, Amatucci non ha dubbi: «L'esordio in Serie A contro l'Inter è stato il ricordo più bello. Un'emozione indescrivibile, condivisa con tutta la mia famiglia. Porto con me, però, anche le amicizie nate durante quegli anni: alla fine sono i rapporti umani quelli che restano e, per certi aspetti, valgono persino più delle vittorie».

Infine, il centrocampista ha espresso il proprio punto di vista sulle ambizioni della Fiorentina nella prossima stagione: «Credo che possa fare davvero molto bene. La società ha condotto un mercato importante, inserendo giocatori di qualità. Penso possa essere un'annata significativa: Fabio Grosso è un allenatore con idee chiare e grande personalità, mentre la rosa ha tutte le caratteristiche per essere competitiva. Il giocatore che mi ha sempre colpito di più? Direi Nicolò Fagioli: non lo conosco personalmente, ma da calciatore mi ha sempre impressionato».