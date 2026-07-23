Amatucci: "Ho giocato solo una partita in Serie A con la Fiorentina, ora sono felice in Spagna"

Il giocatore del Deportivo si è presentato oggi

Pomeriggio di presentazioni in casa Deportivo La Coruña per Lorenzo Amatucci. L'ex centrocampista di Fiorentina e Las Palmas si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi, mostrando subito grande entusiasmo e motivazione per la nuova avventura in Spagna: "Sono davvero felice di essere qui, sento tanta carica e nutro grandi aspettative per la stagione in arrivo. Ci tengo a ringraziare compagni, staff e dirigenza per l'ottima accoglienza. Confrontandomi con la società ho percepito idee chiare e una visione proiettata al futuro, senza però dimenticare gli obiettivi attuali. Il Depor è una società dalla storia prestigiosa, dove hanno militato autentici campioni".

Sulle sue ambizioni personali e sul livello della rosa, il giovane mediano ha poi aggiunto: "Punto ad offrire il massimo contributo e a mettermi al servizio del gruppo, ragionando passo dopo passo, sfida dopo sfida. In spogliatoio ci sono profili di grande valore: il livello di competizione interna è elevato e questo rappresenta uno stimolo positivo per tutti".

Infine, Amatucci si è soffermato sulle differenze tra il calcio italiano e quello spagnolo e sul salto di categoria: "Più che la competizione in sé, a fare la differenza sono la filosofia tattica della squadra e l'impronta del mister. Il cambio di livello si farà sentire e per me si tratta di un'esperienza del tutto inedita, considerando che in Prima Divisione conto appena una presenza con la maglia della Fiorentina. Proprio per questo sarà fondamentale approcciare ogni momento con la massima dedizione".