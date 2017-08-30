Amarildo duro: “Mi dispiace per Firenze ma chi guida adesso la Fiorentina non è degno della sua storia”
Un post su Facebook molto duro della stella brasiliana del secondo scudetto della Fiorentina contro la proprietà Della Valle
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 12:00
Amarildo, giocatore brasiliano stella della Fiorentina del secondo scudetto ha scritto un post su Facebook molto duro. Ecco le sue parole:
"Mi dispiace per i tifosi e per la cittá di Firenze !
Le persone che guidano questa societá stanno dimostrando coi fatti di non essere degni della storia della Fiorentina"