Altro lutto in Inghilterra, è scomparso a 54 anni Kevin Campbell dopo una grave malattia

Triste notizia per il mondo del calcio inglese. All’età di 54 anni è morto l’ex attaccante Kevin Campbell. In carriera ha raccolto le maggiori fortune con Arsenal ed Everton, ma ha giocato anche con le maglie di Leicester, Nottingham, Trabzonspor, West Bromwich e Cardiff. Ha anche giocato una partita con la nazionale inglese nel 1991. Non poteva mancare il ricordo da parte dell’Arsenal, squadra con cui ha vinto due campionati, una FA Cup, una Coppa di Lega e una Community Shield dal 1988 al ’95: “Siamo devastati nell’apprendere che il nostro ex attaccante Kevin Campbell è morto dopo una breve malattia. Kevin era adorato da tutti nel club. Tutti noi pensiamo ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace, Kevin.” Cambell era ricoverato in ospedale a causa di una grave malattia. Ritiratosi nel 2007, era diventato un commentatore televisivo, rimanendo così nel mondo del calcio. Lo scrive Di Marzio sul suo sito

NICO MASSACRATO DI CRITICHE IN ARGENTINA