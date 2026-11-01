Altro furto del Como: Rigore netto non dato al Venezia e vittoria di misura per Fabregas

I lagunari perdono per 1-0 e restano ultimi in classifica dietro alla Fiorentina

Grande sorpresa intorno alla mezz'ora di Como-Venezia, lunch match della decima giornata di Serie A. Gli ospiti creano il primo pericolo dalle parti di Butez, Adams sposta il pallone sul limite dell'area e viene fermato dall'intervento di Milla, che tocca col braccio largo. Maria Sole Ferrieri Caputi fischia rigore senza esitazione, in attesa del check del Var che dovrebbe stabilire se il tocco sia stato dentro o fuori dall'area. Il gioco resta fermo per alcuni minuti, poi nella sorpresa generale la direttrice di gara viene richiamata all'on field review e dopo aver visionato le immagini sul monitor revoca il rigore perché come ha spiegato lei stessa al microfono "il giocatore del Como (che le immagini chiariscono essere in area, ndr) non commette alcun fallo". Una decisione che lascia moltissimi dubbi per un penalty che sembrava netto, in attesa di conoscere la posizione dell'AIA sull'episodio che anche Luca Marelli a Dazn aveva indicato come un "rigore chiaro".

Al Sinigaglia parte meglio il Como, pericoloso con Kaiki e Baturina ma senza impensierire davvero Stankovic. La gara si accende a metà tempo: al 28' al Venezia viene assegnato un calcio di rigore per fallo di mano di Milla, ma l'arbitro Maria Caputi lo revoca dopo il consulto del Var. Scampato il pericolo, il Como torna a premere e sfiora più volte il gol con Da Cunha e Kempf, trovando sulla propria strada un attento Stankovic. La svolta arriva nel finale: al 41' Juan Jesus stende Douvikas in area regalando il penalty ai padroni di casa. Dal dischetto, al 43', Da Cunha è perfetto e spiazza il portiere, mandando il Como negli spogliatoi sull'1-0.

La ripresa riparte con il Como saldamente in controllo del match. Nei primi minuti i padroni di casa continuano a premere sull'acceleratore, sfiorando il raddoppio al 51' con una iniziativa personale di Baturina, ma para sicuro ancora una volta Stankovic. Il Venezia prova a scuotersi attorno all'ora di gioco con un paio di iniziative del neo entrato Yeboah, facilmente controllate da Butez. Nel finale i ritmi si abbassano e non succede molto: il Como controlla, il Venezia prova a ripartire ma senza creare vere occasioni da gol. Al Sinigaglia finisce 1-0 per il Como, Venezia ko di misura.