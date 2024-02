Altro flop per Gattuso, dura solo 5 mesi l’avventura del tecnico sulla panchina del Olympique Marsiglia

Non c’è pace per Gennaro Gattuso, dopo la brevissima e burrascosa esperienza alla Fiorentina l’allenatore Calabrese ha iniziato ad accumulare fallimenti ed esoneri, infatti dopo la breve esperienza Valencia conclusa con l’esonero da parte del club spagnolo, il 27 Settembre era subentrato a Marcellino sulla panchina del Marsiglia. Oggi dopo soli 5 mesi è arrivato il nuovo esonero come riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X

🚨🔵⚪️ Gennaro Gattuso has been sacked.

Gattuso and his staff have just been informed by Olympique Marseille board

about their decision. pic.twitter.com/4KH1G2UtH1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024