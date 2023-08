Altro che la fake news sulla Fiorentina, Bonucci vicino all’Union Berlino. Incontro con Pradè casuale

Nelle ultime settimane Leonardo Bonucci è stato messo sul mercato e dunque lascerà la Juventus. In particolare, per il trasferimento del difensore bianconero, sono in corso contatti positivi con l’Union Berlino.Dopo ben 12 stagioni trascorse in bianconero, il classe 1987 potrebbe dunque proseguire la sua carriera in Bundesliga. L’Union Berlino si è interessata, Bonucci ha aperto al trasferimento e le parti stanno dialogando per capire se l’operazione potrà andare in porto.Considerando anche la situazione complicata che si è creata per il difensore in casa Juventus, Berlino può essere davvero la nuova destinazione di Bonucci. Lo riporta Gianluca Di Marzio

NESSUNA TRATTATIVA PER BONUCCI ALLA FIORENTINA. MAI CERCATO