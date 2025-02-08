Altobelli: "L'Inter è in calo fisico, Lunedì la Fiorentina può ripetere l'impresa"

L'ex attaccante nerazzurro è tornato sul successo della Fiorentina contro l'Inter di Giovedì sera al Franchi

L'ex attaccante nerazzurro Alessandro Altobelli a La Gazzetta dello Sport ha commentato la sconfitta di Giovedì in previsione della gara di Milano: "Con la Fiorentina abbiamo visto la peggior Inter della stagione e non si sbaglia a dire che sia stata la più brutta prestazione della gestione Inzaghi. La Fiorentina ha messo l'Inter sotto tutti i punti di vista e non l'ha fatta reagire. Questo è un grande avvertimento per la gara di Lunedì dal momento che, se i nerazzurri saranno così brutti, non escludo che possano perdere di nuovo, anche se giocare a San Siro gli da una carica più importante ma se la Fiorentina ripete la stessa prestazione eccellente può rifare l'impresa."

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