Sarà il Betis il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Il centrocampista Sergi Altimira ha parlato al termine della partita pareggiata contro lo Jagiellonia: “Sapevamo di poter fare la storia del Betis ed è un passo molto importante. Non volevamo pensare ad altro se non allo Jagiellonia. Ora ci aspetta la Fiorentina ed è un avversario di ben altro livello. Dobbiamo comunque scendere in campo con la stessa umiltà e voglia. Quando sarà il momento, prepareremo la partita“.