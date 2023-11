Allenatore Cukaricki: “Contro la Fiorentina abbiamo tenuto più tempo la palla noi che la Juventus”

Matic, allenatore del Cukaricki, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina è una squadra importante che ha fatto grandi risultati, anche contro la Juventus ha fatto un’ottima partita. Ho grande stima da parte loro e domani mi aspetto una buona partita. All’andata abbiamo avuto solo due giorni tra una partita e l’altra ma non deve essere un alibi questo per domani.

Ho letto che il Cukaricki ha avuto più il pallone della Juventus contro la Fiorentina. Abbiamo sbagliato ma serve anche un po di fortuna, come quella di non restare in dieci. Bisognerà sbagliare poco. La Fiorentina è più forte e potente di noi economicamente. Noi puntiamo sui giovani e abbiamo perso tanti giocatori”

C’ERA IL RIGORE PER LA FIORENTINA?