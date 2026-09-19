Allegri recupera Anguissa, il centrocampista è nella lista degli azzurri per la sfida del Franchi

Il mister livornese ha recuperato una pedina fondamentale del centrocampo

A ridosso dell'incontro con i media prima della gara, Massimiliano Allegri ha ufficializzato l'elenco dei calciatori a disposizione per l'impegno di domani sul campo della Fiorentina guidata da Paolo Vanoli. Oltre alle novità relative al rientro di Anguissa, la lista scioglie i dubbi su Spinazzola, costretto al forfait dopo l'infortunio patito nell'ultimo allenamento.

Infermeria piena e ke scelte obbligate per Allegri A causa delle numerose defezioni, il tecnico livornese ha dovuto ridurre all'osso le opzioni, precettando appena 20 elementi in vista della trasferta del Franchi. Tra loro figura Frank Anguissa, che ha superato i problemi fisici in extremis e sarà schierabile. Nulla da fare invece per Spinazzola, fermato da un risentimento muscolare al polpaccio. Oltre all'esterno azzurro, rimangono fuori altri sette giocatori: Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Alisson Santos e Giovane.

La lista dei convocati per la sfida di Firenze Di seguito i 20 giocatori selezionati da Allegri per il match contro i viola: