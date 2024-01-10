Allegri glissa sulla domanda su Moise kean: ''Come sapete io di mercato non parlo''
Kean non è in cima alle rotazioni offensive di Allegri, che almeno a parole, sembra non averlo ancora del tutto scaricato.
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2024 18:07
Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match di coppa Italia della sua Juve contro il Frosinone, Massimiliano Allegri è stato raggiunto anche da una domanda sul futuro di Moise Kean, da tempo in orbita (tra le altre) della Fiorentina:
"Di mercato non parlo, ci pensano i direttori. Non sono assolutamente io che posso dire la destinazione migliore per Kean, sono contento di quanto ha fatto qui finora”
GRAZIANI FA IL PUNTO SUI NOSTRI ATTACCANTI
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