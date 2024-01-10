Allegri glissa sulla domanda su Moise kean: ''Come sapete io di mercato non parlo''

Kean non è in cima alle rotazioni offensive di Allegri, che almeno a parole, sembra non averlo ancora del tutto scaricato.

Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match di coppa Italia della sua Juve contro il Frosinone, Massimiliano Allegri è stato raggiunto anche da una domanda sul futuro di Moise Kean, da tempo in orbita (tra le altre) della Fiorentina:

"Di mercato non parlo, ci pensano i direttori. Non sono assolutamente io che posso dire la destinazione migliore per Kean, sono contento di quanto ha fatto qui finora”

GRAZIANI FA IL PUNTO SUI NOSTRI ATTACCANTI

https://www.labaroviola.com/graziani-sicuro-nzola-e-beltran-non-sono-pervenuti-se-non-iniziano-a-segnare-la-fiorentina-crolla/235628/