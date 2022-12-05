Allegri e quella sconcertante chiacchierata con Cherubini: ''l'anno scorso mercato del c***o, solo plusvalenze''
Il tecnico della Juve dava tutta l'impressione di essere a conoscenza delle dinamiche poco chiare che avevano caratterizzato il calciomercato.
Emergono ulteriori sconcertanti dettagli dall'indagine della procura della repubblica di Torino, questa volta con protagonisti Massimiliano Allegri e Federico Cherubini. I due, intercettati al telefono, parlavano di come il mercato della stagione 20/21 sia stato sostanzialmente votato a plusvalenze fittizie, utili per sistemare il bilancio:
«Devi capire che il mercato dell’anno scorso era fatto solo di plusvalenze, quindi era un mercato del cazzo». Replica del manager: «bravo!»
Un altro tassello, che contribuisce ad inasprire una vicenda dai contorni sempre più scabrosi.
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