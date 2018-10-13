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Alla Fiorentina dall'USSI Sardegna il primo premio "Davide Astori". A consegnarlo i genitori del capitano

Martedì 16 ottobre, alle 17.30, si tiene all’Horse Country Resort di Arborea (OR) la cerimonia di premiazione dove l'Ussi Sardegna ha istituito in nome di Davide Astori un premio speciale che, per la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2018 17:45
Alla Fiorentina dall'USSI Sardegna il primo premio "Davide Astori". A consegnarlo i genitori del capitano - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Martedì 16 ottobre, alle 17.30, si tiene all’Horse Country Resort di Arborea (OR) la cerimonia di premiazione dove l'Ussi Sardegna ha istituito in nome di Davide Astori un premio speciale che, per la prima edizione è stato assegnato alla Fiorentina, presente all'evento con il Vicepresidente Gino Salica unito ad una delegazione. A consegnarlo i genitori del giocatore scomparso lo scorso 4 Marzo, Renato e Giovanna.

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