Alice Volpi, la medaglia d'oro con il cuore viola: ''Vado allo stadio ogni volta che posso, anche se non è un bel momento''

Alice Volpi, medaglia d'oro e astro nascente del fioretto femminile italiano, ha confidato alla Gazzetta dello Sport di essere una grande appassionata di un altro sport, oltre alla scherma, professand...

Alice Volpi, medaglia d'oro e astro nascente del fioretto femminile italiano, ha confidato alla Gazzetta dello Sport di essere una grande appassionata di un altro sport, oltre alla scherma, professando così la sua fede viola. "Amo tutti gli sport. E sono appassionata di calcio, tifosa della Fiorentina, appena posso vado allo stadio, anche se non è un bel momento".