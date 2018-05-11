Albertosi: "La Fiorentina è favorita sul Cagliari, ma entrare in Europa sarà dura"

Enrico Albertosi ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nuova Sardegna: "Per chi farò il tifo domenica? Su questo non ho nessun dubbio, io faccio il tifo per la salvezza del Cagliari. So benissimo ch...

Enrico Albertosi ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nuova Sardegna: "Per chi farò il tifo domenica? Su questo non ho nessun dubbio, io faccio il tifo per la salvezza del Cagliari. So benissimo che non sarà facile conquistarla ma mi aspetto una squadra che giochi con la bava alla bocca”.

Prosegue sulla Fiorentina: “La Viola è favorita, ma in questo sport può succedere qualsiasi cosa. Il Cagliari deve dare il massimo, anche un pareggio potrebbe bastare per poi giocarsi tutto in casa con l’Atalanta. Di sicuro i sardi sono la squadra che ha il calendario più difficile tra quelle in lotta per la salvezza. Serve una partita determinata, contro un avversario che ha tanta qualità e che insegue l’Europa, anche se non credo ce la facciano. Hanno bisogno di sei punti e a Milano per la Viola sarà difficilissimo. Soprattutto se il Milan dovesse perdere a Bergamo”.

E sul Cagliari: “Fanno fatica a segnare. Creano diverse occasioni ma non le concretizzano. Domenica con la Roma bastava essere più precisi davanti alla porta e il pareggio arrivava. Invece sono state sprecate occasioni clamorose. Non te lo puoi perdere quando lotti per non retrocedere".

Conclude un prezioso ritorno: "Il ritorno di Joao Pedro? È una bella notizia. Il brasiliano può essere determinante in questa fase. Se sta bene ha le potenzialità per risolvere le partite. Bisogna capire se stare due mesi fuori per un’accusa così grave ha inciso sul morale del giocatore. Ma poterlo avere a disposizione è importante