Al via la prelazione per gli ottavi di Coppa Italia, vendita libera a partire dal 5 dicembre

Sono in vendita da oggi i biglietti di TIM Cup riservati agli abbonati per il match del 13 dicembre al Franchi valido per gli ottavi di finale. Fino al 4 dicembre gli abbonati potranno rivolgersi alle...

Sono in vendita da oggi i biglietti di TIM Cup riservati agli abbonati per il match del 13 dicembre al Franchi valido per gli ottavi di finale. Fino al 4 dicembre gli abbonati potranno rivolgersi alle Biglietterie Ufficiali, al Fiorentina Point (055/571259) e ai coordinamenti ACCVC e ATF per assistere alla partita alle tariffe dedicate di 5 euro in Tribuna e 2 euro in Curva Fiesole. I settori disponibili sono quelli di Tribuna e Curva Fiesole, il settore di Maratona sarà aperto una volta esauriti i posti di Tribuna. La prevendita aperta a tutti partirà invece il 5 dicembre.

Fonte: violachannel.tv