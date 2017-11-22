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Al via la prelazione per gli ottavi di Coppa Italia, vendita libera a partire dal 5 dicembre

Sono in vendita da oggi i biglietti di TIM Cup riservati agli abbonati per il match del 13 dicembre al Franchi valido per gli ottavi di finale. Fino al 4 dicembre gli abbonati potranno rivolgersi alle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2017 13:43
Al via la prelazione per gli ottavi di Coppa Italia, vendita libera a partire dal 5 dicembre - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
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Sono in vendita da oggi i biglietti di TIM Cup riservati agli abbonati per il match del 13 dicembre al Franchi valido per gli ottavi di finale. Fino al 4 dicembre gli abbonati potranno rivolgersi alle Biglietterie Ufficiali, al Fiorentina Point (055/571259) e ai coordinamenti ACCVC e ATF per assistere alla partita alle tariffe dedicate di 5 euro in Tribuna e 2 euro in Curva Fiesole. I settori disponibili sono quelli di Tribuna e Curva Fiesole, il settore di Maratona sarà aperto una volta esauriti i posti di Tribuna. La prevendita aperta a tutti partirà invece il 5 dicembre.

Fonte: violachannel.tv

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