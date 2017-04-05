Agroppi: "La Fiorentina può spendere quanto vuole ma non vincerà mai il campionato"

I Della Valle sono ricchi ma non così tanto per competere con i cinesi

L'ex allenatore Aldo Agroppi, due stagioni sulla panchina della Fiorentina - la prima tra il 1985 ed il 1986 mentre la seconda nell'annata 1992/93 - ha parlato dell'attuale momento della Viola: "Se le vince tutte va in Europa, altrimenti no. I viola non sembrano una squadra in grado di emozionare, ma poi si svegliano e il giudizio si rovescia. A smuovere l'ambiente fu Sousa nello scorso gennaio, quando lamentò l'assenza di rinforzi. Non sono cose da dire pubblicamente. Se hai delle richieste devi andare a dirle in faccia al presidente".

Prosegue con una riflessione personale: "La Fiorentina può spendere quanto vuole, ma non vincerà mai il campionato. È la storia che lo racconta: i campioni ci sono stati, ma i successi sono sempre arrivati a sprazzi. I Della Valle non possono competere con i soldi dei cinesi: sono ricchi sì, ma non così tanto".