Agostini: "Kean in nazionale gioca a 2 e segna, alla Fiorentina il problema è il gioco e non il modulo"

L'ex calciatore Massimo Agostini ha parlato dell'attacco della Fiorentina al sito newssuperscommese.it, queste le sue parole sul tema:Da ex centravanti, è comprensibile secondo lei il fatto che nella...

L'ex calciatore Massimo Agostini ha parlato dell'attacco della Fiorentina al sito newssuperscommese.it, queste le sue parole sul tema:

Da ex centravanti, è comprensibile secondo lei il fatto che nella Fiorentina Kean si muova meglio da solo, rispetto a quando gioca insieme ad un altro attaccante centrale dalle caratteristiche simili come può essere Piccoli?

Se costruisci una squadra per giocare a due punte ti servono certe caratteristiche, mentre Kean magari si esalta a giocare con due trequartisti o due esterni d’attacco. Ma tutto sta a fare i giusti movimenti, che cambiano, appunto, se giochi con due centravanti. Ad esempio, Kean e Retegui giocano insieme e segnano entrambi in Nazionale: quindi credo che il problema non sia il modulo, bensì il modo in cui sta giocando adesso la Fiorentina, che rifornisce male i due attaccanti. E, vedendoli giocare insieme, in questo momento Kean di questo ne risente più dello stesso Piccoli.