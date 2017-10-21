Aglietti: "Simeone? Mi aspettavo qualcosa in più. Saponara non deve abbattersi, è uno che fa la differenza"

Alfredo Aglietti è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Simeone è stato pagato tanto dalla Fiorentina. Al Genoa era lui il riferimento unico. Nel 4-3-3 deve dare profondità alla squadra. Ha bisogno...

A cura di Redazione Labaroviola 21 ottobre 2017 13:36

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