“Aggredito allo Juventus Stadium perché avevo il giubbotto viola”. La denuncia di un tifoso bianconero

Tramite un video su TikTok un tifoso della Juventus ha voluto denunciare un’aggressione da parte dei suoi stessi compagni di tifo al termine di Juventus-Udinese. Il motivo dell’aggressione sarebbe proprio il colore del giubbotto del ragazzo, che è andato allo Stadium con un giubbotto viola. Questo il suo racconto:

“Sono stato aggredito dopo Juventus-Udinese. In un mondo in cui il popolo della Juventus: non sa l’inno, non canta e non urla io sono stato aggredito perchè avevo il giubbotto viola da 10/15 persone. Hanno iniziato a fare cori contro di me, insultandomi e offendendomi. E dopo hanno iniziato a cercare di rincorrermi per mettermi le mani addosso. Va bene che il colore viola può essere riconducibile alla Fiorentina, ma se fossi Fiorentina verrei allo stadium?”

Sono stato tutta la partita con la felpa. Alla fine mi sono messo il giubbotto perché pioveva e faceva freddo. Ma a voi cosa ve ne frega se il mio giubbotto è viola, rosso o verde? Ci può stare la battuta e lo scherzo, ma l’aggressione verbale e quasi fisica mi pare un po’ troppo. Mi sono riparato dietro degli steward che non volevano nemmeno aiutarmi, per farvi capire la gestione della Juventus su certe cose. Mettere le mani addosso ad uno che tifa Juve ed è uno dei pochi che urla.”

Faccio un appello alla Juventus. Io non sono astemio per carità. Ma allo stadium non potete dare birre a go-go. Ho capito che vi fate i soldi, perché vendete una birra a 7 euro quando costa 50 centesimi. Ma o mettete più personale o non vendete 6 birre alla stessa persona. Perchè questi 10 erano ubriachi. E dovete fare più controlli perché qualcosa avevano fumato di sicuro. Ed è per questo che mi stavano per mettere le mani addosso. Mi hanno aggredito verbalmente e poi mi hanno inseguito. La Juventus si deve svegliare.”