Agente FIFA: "La Fiorentina prenderà tre grandi giocatori."
L'agente FIFA Colfescu, è intervenuto alla trasmissione "Casa viola" :“So che i viola sono sulle tracce di tre pezzi da novanta, un difensore, un centrocampista e un attaccante, per la prossima stagio...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 12:29
L'agente FIFA Colfescu, è intervenuto alla trasmissione "Casa viola" :“So che i viola sono sulle tracce di tre pezzi da novanta, un difensore, un centrocampista e un attaccante, per la prossima stagione. Gente che costa svariati milioni e che potrebbe far fare il salto di qualità alla squadra. Tutto questo però non può prescindere dalla permanenza di Chiesa almeno per un altro anno."