Agente FIFA: "La Fiorentina prenderà tre grandi giocatori."

L'agente FIFA Colfescu, è intervenuto alla trasmissione "Casa viola" :“So che i viola sono sulle tracce di tre pezzi da novanta, un difensore, un centrocampista e un attaccante, per la prossima stagio...

A cura di Redazione Labaroviola 03 aprile 2018 12:29

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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