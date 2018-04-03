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Agente FIFA: "La Fiorentina prenderà tre grandi giocatori."

L'agente FIFA Colfescu, è intervenuto alla trasmissione "Casa viola" :“So che i viola sono sulle tracce di tre pezzi da novanta, un difensore, un centrocampista e un attaccante, per la prossima stagio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 12:29
Agente FIFA: "La Fiorentina prenderà tre grandi giocatori." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'agente FIFA Colfescu, è intervenuto alla trasmissione "Casa viola" :“So che i viola sono sulle tracce di tre pezzi da novanta, un difensore, un centrocampista e un attaccante, per la prossima stagione. Gente che costa svariati milioni e che potrebbe far fare il salto di qualità alla squadra. Tutto questo però non può prescindere dalla permanenza di Chiesa almeno per un altro anno."

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