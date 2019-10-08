Ag. Zurkowski: "La precedente proprietà puntava molto su di lui, ma Commisso..."

Jaroslaw Kolakowski, agente di Zurkowski ha parlato in un programma tv in Polonia.“Il valore della squadra è cresciuto parecchio e sono arrivati giocatori eccellenti tra cui Franck Ribery. Questo rend...

Jaroslaw Kolakowski, agente di Zurkowski ha parlato in un programma tv in Polonia.“Il valore della squadra è cresciuto parecchio e sono arrivati giocatori eccellenti tra cui Franck Ribery. Questo rende le cose più difficili per Szymon ma sono sicuro che avrà le sue chance. La precedente proprietà puntava molto su di lui ma nel giro di pochi mesi la Fiorentina è stata rilevata da un nuovo proprietario e le cose sono cambiate".