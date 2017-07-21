Ag. Veretout: "La Fiorentina deve acquistarlo a titolo definitivo, l'Aston Villa non lo cede in prestito"

Radiomercato dà ormai per fatto il passaggio di Jordan Veretout alla Fiorentina, anche se sembra che la trattativa non si sia ancora conclusa. Il suo procuratore Fabrice Picot è stato infatti intercet...

Radiomercato dà ormai per fatto il passaggio di Jordan Veretout alla Fiorentina, anche se sembra che la trattativa non si sia ancora conclusa. Il suo procuratore Fabrice Picot è stato infatti intercettato dal sito calciomercato.it, lasciando intendere che l'affare non è ancora definito: “Dovranno acquistarlo a titolo definitivo. Non c’è alcuna possibilità che l’Aston Villa lo ceda di nuovo in prestito”. Il centrocampista ha un valore di mercato di circa 7 milioni di euro.