Ag. Terraciano: “Pietro è in credito con la Fiorentina. Non mi aspetto sorprese, mi fido della società”

Intercettato da TMW a margine della presentazione dei Golden Boy, Federico Pastorello, agente – tra i tanti – di Pietro Terracciano, ha così parlato del futuro del suo assistito alla Fiorentina: “La Fiorentina è alla ricerca di un altro portiere? Sono voci che arrivano, io mi fido di quello che ci viene detto in società. Credo che Pietro abbia meritato la riconferma ad inizio anno, ha ripagato la fiducia di mister Italiano, che so avere grande fiducia in lui. Non mi aspetto grosse sorprese, poi la società è libera di fare le scelte che vuole perché la concorrenza è normale che ci sia. Credo che Terracciano si sia garantito un credito nei confronti del tecnico, della società e della piazza”.