Ag. Sottil, passo falso? Alla radio dichiara: "Non so se è più forte lui o Chiesa. Comprano stranieri..."

Giuseppe Galli, agente di Riccardo Sottil, ha parlato a Radio Bruno: "Può rimanere a Firenze. Qui tutti pensano a comprare stranieri pagandoli molto ma Riccardo è fortissimo e non ha niente in meno ri...

A cura di Redazione Labaroviola 23 luglio 2018 20:13

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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