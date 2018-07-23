Ag. Sottil, passo falso? Alla radio dichiara: "Non so se è più forte lui o Chiesa. Comprano stranieri..."
Giuseppe Galli, agente di Riccardo Sottil, ha parlato a Radio Bruno: "Può rimanere a Firenze. Qui tutti pensano a comprare stranieri pagandoli molto ma Riccardo è fortissimo e non ha niente in meno ri...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 20:13
Giuseppe Galli, agente di Riccardo Sottil, ha parlato a Radio Bruno: "Può rimanere a Firenze. Qui tutti pensano a comprare stranieri pagandoli molto ma Riccardo è fortissimo e non ha niente in meno rispetto a nessuno. So che piace a Pioli e se dovesse rimanere potrebbe imparare molto, soprattutto sul lato caratteriale. Può fare come Chiesa, ed anzi non so chi sia più forte tra i due".