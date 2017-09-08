Ag. Pezzella: "Trattativa difficile, il Betis chiedeva tanti soldi. Pioli lo ha chiamato spesso e lo ha fatto sentire importante"

È stato molto bravo Corvino nella trattativa. German è un grande difensore che sa anche segnare" così il procuratore di Pezzella

A Tuttomercatoweb ha parlato il procuratore di German Pezzella, queste le sue parole:

"German è un difensore fortissimo. Al Betis, che è una squadra normalissima, nella prima stagione ha realizzato anche quattro reti perché è molto forte di testa. Inoltre, ha senso della posizione e un gran fisico".

Come è nata la trattativa con la Fiorentina?

"E' stata una trattativa difficile, anche perché all'inizio il Betis chiedeva tanti soldi. E' stato bravo Corvino, ma anche Pioli che l'ha chiamato due-tre volte durante la trattativa facendolo sentire subito importante. A quel punto German ha capito che la Fiorentina lo voleva a tutti i costi e ha spinto per il trasferimento. Così il Betis s'è arreso e abbiamo chiuso l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto".

A quale altro difensore argentino lo paragoneresti?

"Escludendo i miei assistiti dico Samuel. L'ex Inter è stato il miglior centrale di difesa argentino degli ultimi 15 anni. E German, che ha le sue stesse qualità, potrà diventare presto il miglior difensore della Serie A"