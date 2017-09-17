Ag. Pezzella: "Settimana perfetta, il gol e la convocazione sono il frutto del duro lavoro dentro e fuori dal campo"

Germán somiglia molto a Gonzalo Rodriguez. Si trova benissimo a Firenze, merita tutta questa felicità

Dario Bombini, agente do German Pezzella, ha ripercorso la settimana estremamente positiva del suo assistito, dalla prima convocazione in nazionale fino al gol decisivo contro il Bologna. Le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

dopo la chiamata di Sampaoli Pezzella ha reso perfetta la sua settimana col primo gol in Serie A. Che effetto le ha fatto?

"Sono molto contento per Germán. E' stata una settimana da incorniciare e sia io che lui proviamo un'allegria immensa. Ci tengo però a precisare una cosa".

Prego.

"La Nazionale argentina e il gol da tre punti contro il Bologna non sono una casualità, bensì il frutto di un grande lavoro dentro e fuori dal campo. Pezzella è un professionista esemplare, è all'altezza dell'Albiceleste e si merita tutta questa felicità".

Il suo imperioso stacco di testa contro il Bologna ha ricordato ai tifosi viola il tanto rimpianto Gonzalo Rodríguez: c'è qualche analogia tra i due secondo lei?

"Sì, Germán e Gonzalo hanno qualcosa in comune. Sono entrambi molto forti nel gioco aereo e si fanno sentire nelle due aree di rigore, oltre a essere due classici difensori argentini".

Chiudiamo con un primo mini-bilancio di Pezzella in Italia.

"Pezzella è un difensore completo, a Firenze e in Italia si sta trovando benissimo. Sono convinto che la Serie A sia il top per lui".