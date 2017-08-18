Ag. Pezzella: "Convinto dal progetto di Pioli, la Fiorentina lo ha cercato e voluto fortemente"

Fino a venti giorni fa la nostra intenzione era quella di rimanere a Siviglia. Poi la società viola ha chiuso in tempi rapidissimi

Ai nostri microfoni, l'agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno, parla così ai nostri microfoni dopo l'accordo con la Fiorentina: "Siamo contenti, abbiamo chiuso stamattina, firmato e German è già ad allenarsi con il gruppo. Ha fatto tanto pur di venire in Italia, pur di venire a Firenze. Lo voleva lo Zenit, in Russia, ma ha dato priorità all'Italia e il progetto di Pioli lo ha conquistato".

La Fiorentina non è stata però l'unica squadra a cercarlo:

"No, tanti club ci hanno chiamato, ma aveva fino a venti giorni fa la nostra idea era rimanere a Siviglia. Poi la Fiorentina lo ha cercato con forza, lo voleva fortissimamente e ha chiuso in tempi davvero rapidi".

C'è stata o c'è ancora la possibilità di portare anche Paletta in viola?

"A me sarebbe piaciuto! C'era stato un contato tempo fa, ma nulla di approfondito".

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