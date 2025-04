Ag. Mandragora: “Non è il momento di parlare del rinnovo, non vogliamo disturbare la società”

Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dopo l’ennesima grande prestazione del centrocampista della Fiorentina, che in questa stagione sta veramente stupendo tutti. Il tema è ovviamente sempre il contratto in scadenza a giugno: “Non è questo il momento di disturbare la società viola, nettamente concentrata sulla stagione e sui suoi obiettivi. Giustamente. Quando finirà il campionato parleremo con il club per capire le sue esigenze e presentare le nostre”.

Qual è la sua volontà?

“Rolando sta benissimo alla Fiorentina, è sotto gli occhi di tutti. Qui si è sposato, ha preso casa e si è completamente ritrovato come giocatore. C’è una grande sintonia anche con lo stesso Palladino e con la dirigenza. Poi, i progetti sportivi rispondono anche a delle logiche diverse, ma non sarà un problema metterci a parlare con la Fiorentina serenamente”.

Mandragora, nel corso della stagione 2024-2025, ha disputato 2 partite nel preliminare di Conference League, 9 nella competizione europea, una con la Primavera per ritrovare il ritmo dopo l’infortunio e 23 in Serie A, segnando 7 gol totali. In carriera ha vestito pure le maglie Udinese, Torino, Crotone, Pescara, Genoa e Juventus. Ha esordito nel 2018 con l’Italia con Mancini in panchina. Lo riporta TMW