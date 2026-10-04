Ag. Kayode: "Negli ultimi mesi a Firenze le cose non andavano bene. I fatti gli hanno dato ragione"

Il commento dell'agente dell'esterno ex Fiorentina sulle prime e brillanti prove con la maglia della Nazionale

Giuseppe Pesce, agente di Michael Kayode con Claudio Vigorelli, ha parlato in un'intervista a Tuttosport del momento vissuto dall'esterno ex Fiorentina. Queste le sue parole dopo le entusiasmanti prime prove con gli Azzurri:



"Mi ha sorpreso per l’umiltà incedibile che lo contraddistingue e per il sapere affrontare ogni situazione sempre col sorriso. Anche quando le cose non giravano nel migliore dei modi gli ultimi mesi a Firenze, Michael non si è mai abbattuto e ha tirato dritto per la sua strada. I fatti gli hanno dato ragione col passaggio in Premier League voluto fortemente da tutti e arrivato in un momento difficile in cui giocava poco".



Ha poi aggiunto: "Venerdì sera ero allo Stade de France a Saint-Denis e mi sono goduto dal vivo la grande prova di Michael. Di fronte aveva dei giocatori mostruosi tra i più forti al mondo, eppure li ha tenuti a bada e messi in difficoltà sfoderando una prestazione di grande personalità. Sembrava stesse giocando ancora in Primavera per la serenità e padronanza con cui è sceso in campo. Invece era Francia-Italia, ma la fame di Kayode è la stessa di tre anni fa quando stava nei Dilettanti".