Ag. Gudmundsson: "Dopo Retegui, pensavamo potesse saltare la Fiorentina. Abbiamo litigato con tutti"

Valerio Giuffrida, titolare insieme al fratello Gabriele, dell'agenzia che segue tra gli altri Gudmundsson e De Gea della Fiorentina ha parlato dei due giocatori viola assistititi a Tuttomercatoweb: “...

Valerio Giuffrida, titolare insieme al fratello Gabriele, dell'agenzia che segue tra gli altri Gudmundsson e De Gea della Fiorentina ha parlato dei due giocatori viola assistititi a Tuttomercatoweb: “Non voglio esprimermi nel merito ma questo lavoro a volte non ti fa dormire la notte soprattutto quando ci sono di mezzo vicende umane che riguardano tuoi assistiti a cui sei legato personalmente. Quando facevo il commercialista dormivo molto meglio. Comunque ieri Albert ci ha fatto emozionare di nuovo, stavolta fuori dal campo".

Poi ha proseguito: “La Fiorentina ha fatto le sue avances già a gennaio ma il Genoa non poteva permettersi di lasciarlo uscire in corso d’anno, andando a stravolgere equilibri che non avrebbe potuto sistemare intervenendo a metà stagione. Anche lui non si sentiva di abbandonare una missione che non riteneva completamente compiuta. Quest’estate sia lui che il Genoa hanno avuto modo di metabolizzare questa separazione e le avances si sono trasformate in una corte sfrenata durata mesi. Retroscena ce ne sarebbero tanti, a partire dalle giornate di metà agosto passate a litigare tutti contro tutti perché sembrava che l’operazione, dopo l’uscita imprevista di Retegui non si riuscisse più a fare. Nel calcio c’è molto nervosismo e si discute tanto soprattutto in certi periodi dell’anno ma poi tutto rientra”.

VALCAREGGI: “RANIERI CAPITANO, ALTRO CHE BIRAGHI CHE PROTESTA PER LE RIMESSE LATERALI CHE CAUSA LUI”

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