Ag. Gendrey: “È pronto per squadre medio-alte come la Fiorentina. Ma nessun contatto coi viola”

Crescenzo Cecere, agente che cura gli interessi di Valentin Gendrey insieme a Bruno Satin, ha parlato così a Radio Bruno: “Ha fatto una grande stagione, al primo anno di Serie A si è riconfermato. Ha fatto un grande lavoro grazie anche all’aiuto di Baroni. Poi ha coronato ancheun sogno, quello di arrivare in Nazionale Under 21 agli Europei”.

Poi ha proseguito parlando della situazione legata al calciomercato: “La situazione è che ci sono squadre interessate a lui, si sta valutando. Stiamo valutando la miglior soluzione per il ragazzo e per il Lecce”.

Infine, sulla Fiorentina: “Al momento dalla Fiorentina non ci ha contattato nessuno. Abbiamo molte squadredall’estero, Germania, Francia. Siamo in attesa. Pronto per le grandi? Di sicuro, è ancora giovane, deve fare un percorso. Ma ha qualità importanti, può già giocare in una squadra di medio-alto livello come può essere la Fiorentina”.

SPORTMEDIASET, FIORENTINA E INTER VOGLIO AUDERO