Ag. Boufal: "La Fiorentina si è fatta avanti in estate, ma il Southampton ha rifiutato"

Yvan Le Mée, agente di Sofiane Boufal, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma Breaking Foot in onda su SFR Sport 1. Il procuratore del marocchino, attualmente in forza al Southampt...

Yvan Le Mée, agente di Sofiane Boufal, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma Breaking Foot in onda su SFR Sport 1. Il procuratore del marocchino, attualmente in forza al Southampton, ha parlato anche di un interessamento estivo della Fiorentina per il suo assistito: "Ora si sente bene, sta solo aspettando di giocare di più. Ad agosto, abbiamo avuto club come Inter, Celta Vigo e Fiorentina, che sanno cosa stanno facendo quando si tratta di acquistare giocatori, che lo volevano a tutti i costi. Ma il Southampton ha detto no, e ora sta dimostrando che è uno che può portare punti"