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Ag. Borja: “E’ un fiorentino, mai nulla con la Roma. Vogliamo rinnovare ma…”

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Ag. Borja: “E’ un fiorentino, mai nulla con la Roma. Vogliamo rinnovare ma…”

Redazione

13 Ottobre · 15:35

Aggiornamento: 13 Ottobre 2016 · 15:35

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“La Roma? Non c’è mai stato niente di concreto, Borja è un fiorentino”: parole e musica di Alejandro Camano, agente di Borja Valero, intercettato oggi ai microfoni di Radio Blu. “Borja si trova molto bene a Firenze e nella squadra. La serie A è molto più difficile della Liga, ma lui si è abituato. Sousa? E’ un allenatore tatticamente perfetto. Il futuro di Borja? In estate abbiamo parlato del prolungamento con la Fiorentina, ma mi dissero che non era il momento. Dovevano prima pensare a migliorare la squadra: spero che abbiano risolto il problema e che se ne possa parlare presto”.

 

 

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