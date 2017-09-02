Ag Biraghi: "In giro ci sono pochi terzini sinistri più forti di lui. Merita di andare in nazionale"

Dopo qualche scelta sbagliata dimostrerà che è un giocatore da Fiorentina e che può ambire anche a qualcosa di più" così Mario Giuffredi

Mario Giuffredi, agenti di Biraghi e Laurini ha parlato così ai microfoni di TMW Radio: “Sono stati due affari lampo. La trattativa per Laurini è iniziata subito dopo la partita con la Sampdoria ed è terminata la mattina successiva”.

A Radio Sportiva lo stesso Giuffredi ha parlato di Biraghi: “Ha potenziale per poter arrivare in Nazionale. Non ci sono tanti laterali sinistri in giro migliori di lui, sono sicuro che si riscatterà. E’ maturato, dopo qualche anno e scelta sbagliata dimostrerà di essere un giocatore da Fiorentina e ambire a qualcosa di più”.